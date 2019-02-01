Ordu-Giresun Havalimanında Sefer Sayıları Artırılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılı içerisinde Ordu-Giresun Havalimanından İstanbul, Ankara ve İzmir'e olan sefer sayılarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (GTSO) yapılan yazılı açıklamada, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nun da yeraldığı heyetin Aycı'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette Çakırmelikoğlu'nun İstanbul, Ankara, İzmir gibi bölgelere hat sayılarının artırılmasının iş dünyası ve Giresunlular açısından büyük önem arz ettiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın ise, 2019 yılında İzmir'e haftalık üç sefer düzenleneceğini ifade ettiği aktarılarak, Aycı'nın şu açıklamalarına yer verildi:

"Yine yoğun olan Ankara hattını ise günlük iki sefere çıkartacağız. İstanbul hattı içinde planlama yapacağız. Ordu-Giresun Havalimanı bizim için öncelikli olan uçuş güzergahları içinde her zaman özel yeri vardır."

Kaynak: AA