Ordu-Giresun Havalimanı Yoğun

Ordu-Giresun Havalimanında Temmuz ayında 110 bin 391 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Temmuz Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Temmuz ayında Ordu-Giresun Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 105 bin 102, dış hat yolcu trafiği 5 bin 289, toplamda ise yüzde 4 artışla 110 bin 391 oldu.

2018 Yılı Temmuz ayında Ordu-Giresun Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 732 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 30 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 762'ye ulaştı.

2018 Yılı Temmuz ayında Ordu-Giresun Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 3 ton olarak gerçekleşti.

Buna göre 2018 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 7 ayda Ordu-Giresun Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 619 bin 445 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 4 bin 401'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 4 artışla 4 bin 720 tona ulaştı. - ORDU