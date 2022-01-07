Ordu-Giresun Havalimanı'nın hikayesi kaleme alındı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordulu yazar Yalçın Şimşek'in, Ordu- Giresun Havalimanı'nın öyküsünü konu edindiği "Bir Hayalin Peşinden" isimli kitabı için imza günü düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki Öğretmenevi'nde gerçekleşen 270 sayfalık kitabın imza gününe kitapseverler ilgi gösterdi.

Gazeteci de olan Yalçın Şimşek, burada yaptığı açıklamada, bu kitapta havalimanının 59 yıllık öyküsünün anlatıldığını söyledi.

Kitapta havalimanının öyküsü ile Ordu Olay Gazetesi imtiyaz sahibi Zeki Mesut Özel'in yönetiminde gazetede konuyla ilgili yer alan haberleri birleştirdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir gazetecinin gözünden Ordu-Giresun Havalimanının 59 yıllık öyküsünü belgelerle anlatmaya çalıştım. Çünkü bu dönem zor bir süreç. 39 hükümet gelmiş geçmiş. Söz verenler, yapmayanlar olmuş. Onlarca başbakan, vali, yüzlerce milletvekili. Bu insanların havaalanıyla ilgili verdiği sözler, yaptığı işler, iki ilin kamuoyunun verdiği mücadelenin öyküsü var."

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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