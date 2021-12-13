Ordu-Giresun Havalimanı'nı 11 ayda 677 bin 947 yolcu kullandı - Haberler
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Ordu-Giresun Havalimanı'nı 11 ayda 677 bin 947 yolcu kullandı

Ordu-Giresun Havalimanı'nı 11 ayda 677 bin 947 yolcu kullandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı 11 ayda 677 bin 947 yolcu kullandı.

GİRESUN (AA) - Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu- Giresun Havalimanı'nı 11 ayda 677 bin 947 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü, Ordu-Giresun Havalimanı'nın yılın ilk 11 ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ocak-Kasım 2021 döneminde havalimanını kullanan yolcu sayısı 677 bin 947, uçak trafiği ise 5 bin 325 oldu.

Söz konusu dönemde havalimanından 5 bin 995 tonluk kargo taşındı.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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