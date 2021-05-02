Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli