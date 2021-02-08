Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

08.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:30
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

Bazı uçaklar ise Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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