Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 3 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. Sis nedeniyle ayrıca, bazı uçakların Samsun Çarşamba Havalimanı ve Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı.



Sisin etkisinin kaybolmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA