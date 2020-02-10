Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan kar nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.

10.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:40
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan kar nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.

yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar sebebiyle Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile yapılması planlanan karşılıklı 3 sefer iptal edildi.

Havalimanında dün de 9 sefer iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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