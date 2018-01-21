Ordu-Giresun Havalimanı'nda Sahil Güvenlik Ekibi

DENİZE dolgu yapılarak inşa edilen Türkiye'nin ilk havalimanı olan Ordu- Giresun Havalimanı'nın deniz tarafında sahil güvenlik ekibi düzenli devriye hizmeti vermeye başladı. Balıkçı teknesi ve izinsiz girişlere mani olacak Sahil Güvenlik Ekibi, herhangi bir acil durumda ilkyardım hizmeti de verecek, kurtarma çalışması yapacak.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, "Güvenlik Komisyonunda alınan karar doğrultusunda Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına yapılan müracaat olumlu karşılandı. Komutanlık ve kuruluşumuzca gerekli çalışmalar süratle tamamlandı. Uygun yer seçimi yapıldı, yüzer iskele, kapı ve merdiven inşa edildi. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığınca Havalimanımız için SAGET6 bot komutanlığı ihdas edildi. Oluşturulan birim DHMİ ekipleriyle koordineli olarak 7/24 hizmet vermeye başladı. Özel güvenlik alanı olarak tespit edilen havalimanımızın deniz tarafında düzenli devriye hizmeti veren sahil güvenlik ekibi, ayrıca kule ve güvenlik personelimizin bilgilendirmesi doğrultusunda gerekli önlemleri süratle alıyor. Balıkçı teknesi ve izinsiz girişlere mani oluyor. Sahil Güvenlik Ekibi, Herhangi bir acil durumda ilkyardım hizmeti de verecek, kurtarma çalışması yapacak" diyerek bilgi verdi.

(FOTOGRAF) - İstanbul