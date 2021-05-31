Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı
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Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarıGiresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı

ORDU Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri geldi. Polis ekipleri, uçağın kargo ve kabin bölümünde arama çalışmaları başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı
Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı
Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı
Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı
Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı
Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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Son dakika haber: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı - Haberler
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