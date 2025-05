Ordu-Giresun Bahçeşehir Koleji'nden dünya üniversitelerine rekor kabul

7 öğrenci, dünya sıralamasında ilk 200'de yer alan üniversitelerden kabul aldı

ORDU - Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'nden 7 öğrenci, dünya sıralamasında ilk 200'de yer alan University of Edinburgh, King's College London ve University of Birmingham gibi prestijli üniversitelerden toplamda 28 kabul alarak, büyük bir başarıya imza attı.

Bahçeşehir Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde eğitim gören 7 öğrenci, dünyanın en prestijli üniversitelerinden 28 kabul aldı. Bu kabullerin 14'ü, University of Edinburgh, Kings College London, University of Birmingham başta olmak üzere dünya sıralamasında ilk 200'deki üniversitelerinden geldi. Kabul alan öğrencilerin, başarılı bilimsel ve sosyal projelerdeki çok yönlülüğü üniversiteler tarafından takdir gördü.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Müdürü Semra Ebil, okul yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen gurur buluşmasında, yurtdışındaki seçkin üniversitelerden kabul alan öğrenciler, hedeflerini ve başarı hikayelerini paylaşarak, hem okullarına, hem de ülkeye gurur yaşattı.

"Bahçeşehir Koleji olarak 153 tane kampüste 98 bin öğrenci ile Türk eğitim sistemine katma değer sağlamaya çalışan bir kuruluşuz"

Düzenlenen buluşmada açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, "Biz Bahçeşehir Koleji olarak 153 tane kampüste 98 bin öğrenci ile Türk eğitim sistemine katma değer sağlamaya çalışan bir kuruluşuz. Hal böyle olunca da bizim en güçlü yanlarımızdan bir tanesi de yurtdışı programlarımız. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'deki kampüslerimizden şuana kadar 296 tane öğrencimiz, birçok üniversiteden bin 128 tane kabul almıştır. En gurur verici tarafı da tabi bizim Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsümüzden 7 tane öğrencimizin kabul alarak, yurtdışına gidiyor olacak olması, bizi fevkalade mutlu eden bir durumdur. Ben öğrencilerimizi canı yürekten tebrik ediyorum. Bu süreçte bizlere her daim destek olan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Kabul alan 296 öğrencimiz, her biri birer kıvılcım olarak bu üniversitelere gidecekler ve ateş topu olarak ülkemize geri döneceklerdir"

Genel Müdür Yardımcısı Boyar, "Bizim öncelikli amacımız dünya ile çalışan, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan dünya vatandaşları yetiştirmek. Biz eminiz ve iddia ediyoruz ki 296 öğrencimiz, bin 128 tane üniversite kabulü aldı, her biri birer kıvılcım olarak bu üniversitelere gidecekler ve ateş topu olarak ülkemize geri döneceklerdir. Ülkemize geri döndükten sonra vatanını ve milletini seven, sorumluluk sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devlerimize faydası olacak bireyler olarak hepimizi gururlandıracaklardır. Onun için her daim kocaman teşekkürü hak ediyorlar" diye konuştu.

"Çocuklarımızın kabul aldığı üniversiteler dünyanın en seçkin ve dünyanın ilk 200 listesine giren en önemli üniversiteler arasında, çok prestijli üniversiteler"

Kampüs Müdürü Semra Ebil, öğrencilerin kabul aldığı üniversitelerin dünyanın en seçkin ve dünyanın ilk 200 listesine giren en önemli üniversiteler arasında ve çok prestijli üniversiteler olduğunu belirterek, "Bahçeşehir Üniversitemizin destekleriyle birlikte 9'uncu sınıftan itibaren başladığımız uzun ve meşakkatli bir yolculuktu aslında. Çocuklarımız birbirinden değerli projelerinde, sosyal sorumluluk ve gönüllü programlarda aileleriyle birlikte robotik takımlarında geceli gündüzlü mesailer yaparak bu başarıları elde ettiler. Buradaki başarıları sadece çocukların projelerine bağlayarak onların akademik başarılarını bir köşeye koymayalım. Burası 12'inci sınıf öğrencileri. Bir yandan Türkiye'nin bir gerçeği olan üniversite sınavına hazırlanarak Türkiye'de çok güzel dereceler yapmak için de hazırlanıyorlar. Bu süreci de arka planda bırakmadılar bir yandan da hocamın da dediği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne değinerek, kıvılcım olarak dünyanın farklı noktalarında parlayan yıldızlar olarak gidip ülkelerine ateş topu olarak gelmek için sabırsızlanıyorlar. Onların her biriyle gerçekten gurur duyuyorum ve bu dört yıllık süreçte onlarla yan yana ve omuz omuza yürüyebilen bir müdür olarak da onlarla gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerimizi 'Mentora School' programıyla Türkiye ve Amerika'dan bir lise diplomasıyla da mezun ediyoruz"

Bahçeşehir Kolejleri'nin dünyanın farklı noktalarında birçok kurum ve kuruluşu olduğunu, bunlardan en önemlisinin de 'çift diploma' programı olduğuna değinen Ebil, "Çocuklarımızı aynı zamanda 'Mentora School' programıyla da Türkiye'de, hem de Amerika'dan bir lise diplomasıyla da mezun ediyoruz. Çocuklarımıza yurtdışı üniversitelerinin kapılarını çok daha kolay ve çok daha geniş bir yelpazede Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa'nın farklı seçkin üniversitelerinde direkt kabul aldırılan 32 tane partner üniversite ile anlaşmalı olduğumuz bir okul sistemimiz de mevcut. Dünyanın farklı noktalarına dünya vatandaşları yetiştiren bir kurum ve kuruluş olmanın da ayrıca bir gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizi hayalleri ve arzuları çerçevesinde yönlendirdik"

Global Education Center Sorumlusu Utku Akyol ise şöyle konuştu;

"Bu süreç içerisinde hem Bahçeşehir Koleji Global Education Center hocalarımla beraber, hem öğrencilerim ile beraber süreci baştan aşağıya, öğrencilerimiz istekleri, arzuları ve hayalleri çerçevesinde yönlendirdik. Benim emeklerim olabilir ama en büyük emekleri 12 yıl boyunca kendileri verdiler. Bunun karşılığını da önümüzdeki yıl alacaklar."

Programda yurtdışındaki üniversitelerden kabul alan Tuğra Karataş, Can Miroğlu, Ayşe Naz Oktay, Bahar Doğan, Melike Keküllüoğlu, Hüseyin Emre Korkmaz ve Öykü Aydın isimli öğrenciler de kendilerini tanıttı.