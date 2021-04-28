Ordu, gastronomi de iddialı
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Ordu, gastronomi de iddialı

Ordu, gastronomi de iddialı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu bir gastronomi merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, "Ordu gastronomide sınır tanımayacak" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu bir gastronomi merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, "Ordu gastronomide sınır tanımayacak" dedi.

"Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları" projesi kapsamında Gülyalı Çikolata Park'ta Yöresel Gıda Ürünleri Geliştirme Kursu'na başlayan 60 kadın kursiyer eğitimlerine devam ediyor.

Gülyalı Çikolata Park'ta Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi'nde 60 kadın kursiyer yöresel gıda ürünleri geliştirme eğitimleri alıyor. Ordu yöresine özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez, unlu mamullerin (yufka, erişte gibi) yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında uygulamalı ve teorik eğitim alan kadın kursiyerler bu kursla hem kendilerini geliştiriyor hem de Ordu'nun yöresel ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

"Ordu'ya gelenler tiryakisi olacak"

Kurs merkezini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da gastronomi anlamında büyük bir hareket başlattıklarını söyledi. Güler, "Burada hanımlarımız çok güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Ordu'ya gelen birisi özellikle bu hanımlarımızın yaptığı yemekleri yemek için gelecek" dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi kapsamında Ordu'da büyük bir hareket başlattık. Ordu'nun 60 becerikli hanımını Çikolata Park'ta kurulan atölyemizde yöresel yemeklerimizin kursu veriliyor. Zaten kendileri oldukça başarılılardı, biz sadece başarılarına daha başarı katmak istedik. Burada hanımlarımız çok güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Ordu'ya gelen birisi özellikle bu hanımlarımızın yaptığı yemekleri yemek için gelecekler. Burada aynı zamanda özel yemeklerde geliştiriyoruz. Burada yedi gün kalan birisi yedi gün boyunca sabah, öğle ve akşamda farklı yemekler yiyecekler ve daha sonrasında buranın tiryakisi olacaklar. Ordu'yu gastronomi merkezi haline getiriyoruz. Burada ısırgan otunun, lahananın diğer ürünlerin 10 çeşidini belki de burada yiyecekler. Ordu gastronomide sınır tanımayacak." - ORDU

Ordu, gastronomi de iddialı
Ordu, gastronomi de iddialı
Ordu, gastronomi de iddialı
Ordu, gastronomi de iddialı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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