ORDU Fındıkta üreticiye iyi haber; baharda kar zirai dona dönüşmedi Fındıkta üreticiye iyi haber; baharda kar zirai dona dönüşmediORDU'da etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının kısa sürede mevsim normallerine dönmesiyle birlikte, zirai dona yol açmadı.

Fındıkta üreticiye iyi haber; baharda kar zirai dona dönüşmedi

ORDU'da etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının kısa sürede mevsim normallerine dönmesiyle birlikte, zirai dona yol açmadı. Muhtemel don riskinin Nisan ayı ortalarına kadar devam ettiği belirtilerek üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Karadeniz Bölgesi'nde bahar aylarında yağan kar, her yıl olduğu gibi bu yıl da fındıkta zirai don endişesi oluşturdu. Ordu'da etkili olan 500 rakım üzerindeki bahçelere yağan kar, hava sıcaklığının kısa sürede normale dönmesiyle zirai dona dönüşmedi. Muhtemel don riskinin Nisan ayı ortalarına kadar devam ettiği belirtilerek üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.'KAR FAYDA GETİRECEK'Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, zirai donun fındıkta rekolteyi olumsuz etkilediğini ve üreticilerin de her yıl bu nedenle tedirgin olduğunu belirterek, riskin henüz geçmediğini söyledi. Akça, "Çok şükür son yağan kar nedeniyle bölgemizde zirai don olayı yaşanmadı. Eğer soğuk eksi dereceleri göstermiş olsaydı risk olacaktı. Hatta yağan son kar fındığa da iyi geldi. Bölgemizde her yıl zirai don riski Nisan'ın 10'una kadar sürüyor. Kar yağışının etkisini yitirmesi ve hava sıcaklarının da yeniden mevsim normallerine ulaşması ile zirai don fındığı etkilemedi. Yağan kar ürünümüze de artı getirecek. Yağan kar toprağın sulanmasına, sonradan ulaşacak kuraklığa da fayda getirecektir. Zirai don riski bundan sonra vardır, inşallah temennimiz bu olayın gerçekleşmemesidir. Üreticilerimiz de rahat nefes aldı. Bu sezon inşallah mahsul iyi olur ve fındığımız da bu gibi etkenlerden olumsuz etkilenmez? dedi.'HALİYLE HERKES TEDİRGİN OLUYOR'Fındık üreticisi Hüseyin Yazgan da zirai don olayının fındığı etkilemediğini belirterek, "Şu anda bahçede temizlik ve gübre atma zamanı. Biz de bahçeye gübre atıyoruz, dip temizliği yapıyoruz. Fındıktan başka bir gelirimiz yok. Zirai don olursa işimiz kötü, henüz son yağan karla beraber olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Son yıllarda Nisan ayında bile kar yağıyor, haliyle herkes tedirgin oluyor" diye konuştu.'10-15 GÜN GEÇMESİ LAZIM'Her yıl 4 ton fındık ürettiğini belirten Hayrettin Ünlü ise, "Şu anda bahçede don riski olmadı. Ama yağan kardan sonra 10- 15 gün geçmesi lazım. Geçen dönemde Nisan ayında da kar yağdı. Eskiden zirai don oluyordu, kar yağmayınca zarar olmuyordu. Mevsim sıcakları nedeniyle yaprak büyüyor, bitki erken açıyor. Bahçelerde gübre atanlar var ama şu anda fındığın ne olacağı belli değil, tedirginlik sürüyor" dedi.-Görüntü Dökümü-Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile röportaj -Fındık üreticileriyle röportaj-Fındık bahçesinden görüntü-Kar yağan bahçelerden görüntü-Fındık dallarında kar-Zirai dona karşı bahçelerde dumanlama çalışması

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

Kaynak: DHA