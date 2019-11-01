Ordu fındık tim'leri bahçeye indi

01.11.2019 10:20

Fındık Tim'leri bahçeye indi

Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacıyla hazırlanan 'Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada' projesinde görevlendirilen 35 tim, fındık bahçesine girerek çalışmalara başladı.

Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 'Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada' projesi hazırlandı. Toplamda 670 mahallede, 2 bin 10 üreticide uygulanması planlanan proje kapsamında, aralarında tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odalarında da görevli 35 tim görevlendirildi. 19 ilçede gruplar halinde görev yapacak timler için, çapa makinesi, budama seti, motor, makas gibi teçhizatlar alındı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla start alan projede, fındık bahçesine giren timler, çalışmalarına başladı. Projeyle; dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye fındık üretiminin ise yüzde 35'ini karşılayan Ordu'da, verim ve randımanın daha da artırılması, yaşlı fındık bahçelerinin de gençleştirilmesi hedefleniyor.

'FINDIKTA RANDIMAN YÜKSELECEK'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, projenin oldukça önem taşıdığını belirterek, Fındıkta verimin artırılması lazım. Her mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacak, üreticilerimiz artık bahçelerde bilimsel çalışma yapacak. Ekiplerimiz şuanda bahçelerde çalışmaya başladı. Valiliğimizin projesini uygulaması yönünde çalışma yapıyorlar, bahçelerde bunları inceliyoruz. Hem yaşlı fındık dallarını, hemde budamaları yapıyorlar. Çiftçilerimizde buradalar, bahçede çalışmaları yerinde görüyorlar. Bu çalışmanın sonucunda çalışma yapılan bahçelerde hem verim artacak, hemde kalite. Fındıkta randımanda yükselecek, o açıdan bu çalışmalar çok önemli. Bu proje inşallah amacına ulaşacak ve Ordu'nun bütün ilçelerinde, her mahallede bu çalışma yapılacak. Buradaki esas amaç fındıkta kalite verimlilik. Verim artışını yapmak için muhakkak bahçede bunun uygulanması lazım. Bütün çiftçilerimizin bu örnek bahçelerde çalışmaları inceleyip bahçelerinde uygulamalarını istiyoruzö dedi.

Projenin fikir babası olan Vali Seddar Yavuz'a da teşekkür eden Arslan Soydan, projenin bütçesininde YİKOB tarafından sağlandığını da sözlerine ekledi.

'ÖRNEK BAHÇELER OLUŞTURUYORUZ'

Örnek fındık bahçelerinde çalışan Ziraat Teknikeri ve Tarım Danışmanı Gökhan Kahveci ise, 'Ziraat Mühendisi ve teknikerler olarak biz bahçede örnek bahçeler oluşturuyoruz. Projedeki amacımız üreticiyi bilinçlendirip, verim ve üretimi artırmak. Bahçelerde fındıkla ilgili teknik hususlarda üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Fındık üreten her çiftçilerimize burada, örnek bahçelerde doğru bilgileri öğreteceğizö diye konuştu.

'BAHÇELERİMİZE BAKIYORUZ'

Kentte 5 ton fındık üreten Sezayi Bayrak ise projenin verimi artırmada önemli etken olduğunu ifade ederek, 'Daha önce bu projeden haberim vardı. Arkadaşlar benim bahçeme geldiler burada örnek bahçe çalışması yaptılar, onlara teşekkür ediyorum. Fındık sezonumuz bu sene normal iyi geçti. TMO fındık aldığı için fiyatta istikrar var, bizde bahçelerimize bakıyoruz. Bahçelerimiz çok maliyetli oluyor, günlük yevmiye ile çalışan işçilerimiz var. Kendim yapamadığım zaman fındığın maliyeti yüksek oluyor. Böyle projelerle tarımın desteklenerek, çiftçilerin aydınlatılması lazımö ifadesinde bulundu.

Kaynak: DHA