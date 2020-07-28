ORDU Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi
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ORDU Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi

Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti.

28.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:26

Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 'Eğer üretici ürününe sahip çıkarsa serbest piyasada fındık hak ettiği değeri bulacak. Belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek fiyat oluşacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağını açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devrede olduğunu belirterek, fiyatın erken açıklanmasının da sevindirici olduğunu söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üretici bahçeye girmeden önce fiyatın açıklanmasının önemli olduğunu belirterek, 'Biz üreticiler olarak fındık fiyatını 24 TL diye talep etmiştik. En son TMO'nun sattığı 22 bin ton olan fındığın fiyatıydı. Böyle bir talebimiz vardı. Zannediyorum yetkililer değerlendirdiler. Ordu kalite fındığı 22 TL, Giresun kalite fındığı 22,5 TL olarak açıklandı. Ben bu fiyatın bir nebze düşük olsa da üreticiyi memnun edecek fiyat olduğunu düşünüyorum. Yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan üreticilere vermiş oldukları destek için hakikaten çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'ÜRETİCİ BUNDAN SONRA ÜRÜNÜNE SAHİP ÇIKMALI'

Üreticilere uyarılarda da bulunan Akça, 'Bu fiyatla üreticimizin fındığına kendinin sahip çıkması gerekiyor. Eğer fındığına üretici kendi sahip çıkar, ihtiyacı kadar fındığı pazara indirir, ihtiyacı olmayan fındığı emanete bırakmazsa ben umut ediyorum ki serbest piyasada bu sene fındık TMO'nun fiyatlarını geçecektir diye düşünüyorum. Talep çok olunca serbest piyasada da ister istemez fındık fiyatları yükselecektir. Burada en önemli iş artık üreticinin kendisine düşüyor. Hükümet yetkilileri, sayın cumhurbaşkanımız gerekeni yapmıştır. Hasattan önce fındık fiyatını açıklamıştır. TMO'nun sezonun başından sonuna kadar piyasada olacağını açıklamıştır. Hakikaten bu bizim için iki önemli kriterdir. Dolayısıyla bundan sonraki bütün eylemler üreticinin kendi inisiyatifindedir. Eğer üretici ürününe sahip çıkarsa serbest piyasada fındık hak ettiği değeri bulacak. Belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek fiyat oluşacaktır' ifadelerinde bulundu.

'BU FİYAT İYİ OLDU'

Fındık üreticisi Turgut Çelebi, açıklanan fındık fiyatından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 'Şu anki duruma göre fındık çok maliyetli oluyor. Gübresi, ilacı, işçi masrafı var. Serbest piyasada açıklanan fiyatın üzerinde giderse, vatandaşlar beş on kuruş para elde edebilir ama aşağıya düşerse vatandaş zarara girer. Bu fiyat iyi oldu. Çünkü piyasa zaten 24-25 TL arasındaydı. Bu sene 4 ile 4,5 TL arasında bir artış oldu. İnşallah fiyatlar 25-26 TL olabilir? diye konuştu.

'FİYATTAN MEMNUNUM'

Selahattin Akça ise, 'Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Fındığımıza iyi fiyat verdi. Fiyattan memnunum. Daha önceki dönemlerde az bir fiyat verilmişti. Bu sene de fiyat erken açıklandı. Vatandaşlarda hesabını kitabını ona göre yapar' dedi.

'FİYAT BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE OLDU'

Selahhattin Yıldız da, 'Ben bu sezon fiyat 18-19 TL olur diye bekliyordum. Fakat daha üstünde bir fiyat açıklandı. Bu da iyi oldu. Zaten piyasada fazla fındık yok. 25-26 TL'ye gider bu fındık. TMO randıman başına 1 lira verecek. Hesapladığımızda fındık 23 TL'ye tekabül ediyor' ifadelerinde bulundu.

İbrahim Kurucu da, 'Bu kadar bir fiyat beklemiyorduk. 18-19 TL fiyat bekliyorduk. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun? diye konuştu.

ORDU Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi

Kaynak: DHA

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