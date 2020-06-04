ORDU Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdıORDU'nun Ulubey ilçesinde oturan Murat Bayrak (38), otlatmak için çıkardığı ineklerinden birinin doğurduğu buzağıyı 2 kilometre omzunda taşıyarak, ahıra getirdi.

Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı

ORDU'nun Ulubey ilçesinde oturan Murat Bayrak (38), otlatmak için çıkardığı ineklerinden birinin doğurduğu buzağıyı 2 kilometre omzunda taşıyarak, ahıra getirdi.

Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi'nde yaşayan Murat Bayrak, 3 ineğini otlatmak için fındık bahçesine götürüp, eve geri döndü. Akşam saatlerinde 2 ineğin ahıra döndüğünü gören Murat Bayrak, 'Fındık' ismini verdiği gebe ineğin gelmediğini görünce hemen veteriner hekim olan kardeşi Adem Bayrak (30) ile birlikte fındık bahçesine gitti. Şiddetli yağmur ve dolu yağışına aldırış etmeyen Bayrak kardeşler, her yerde ineği aradı. Murat ve Adem Bayrak, ineğin bahçede doğum yaptığını gördü. Murat Bayrak, sağanak yağıştan dolayı üşüyen buzağıyı omzuna alıp, 2 kilometre mesafedeki ahıra taşıdı.

BUZAĞIYA YAĞMUR İSMİNİ VERDİLER

İnek ve yavrusunun uzun süre yağmur ve soğuğa maruz kaldığını ifade eden Murat Bayrak, '3 hayvanımızı otlatmak için bahçeye bıraktık, akşam 2 ineğimiz eve döndü ancak Fındık ismini verdiğimiz ineğimiz dönmeyince merak ettik. Kardeşimle birlikte fındık bahçesinde ve ormanlık alanda saatlerce ineğimizi aradık. En sonunda buzağıladığını gördük, sağanak yağış ve doludan dolayı üşümüşlerdi, hemen buzağıyı sırtıma aldım ve eve getirdik. Veteriner hekim olan kardeşim hemen kontrollerini yaptı ve ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Annesi bahçede doğum yapmış, taşımak da bize düştü. Yağmur altında doğan buzağıya Yağmur ismini verdik' dedi.

Kaynak: DHA