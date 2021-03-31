Son dakika haber: Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika haber: Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta akşam askeri kışla içerisindeki ordu evinde çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş'ta akşam askeri kışla içerisindeki ordu evinde çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş Gazi Kışlası içinde yer alan ordu evindeki ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına ihbar üzerine 20 itfaiye aracı 70 itfaiye personeli, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çevirme taktiği ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi. Yangında ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ile hasar tespit çalışması devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber: Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber: Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber: Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber: Ordu evindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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