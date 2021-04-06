Ordu en çok trafik cezası kırmızı ve hız sınırı ihlallerine kesiliyor
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Ordu en çok trafik cezası kırmızı ve hız sınırı ihlallerine kesiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu en çok trafik cezası kırmızı ve hız sınırı ihlallerine kesiliyor

Ordu'da trafik kontrollerinde en çok cezalar kırmızı ışık ve hız ihlallerinde gerçekleşiyor.

Ordu'da trafik kontrollerinde en çok cezalar kırmızı ışık ve hız ihlallerinde gerçekleşiyor.

Ordu il genelinde son bir hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 11 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 683 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 93 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 60 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 10 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 9 bin 809 araç kontrol edilirken bin 617 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde 78 araç trafikten men edilirken 11 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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