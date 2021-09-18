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Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda düzenlenen yarışlar tamamlandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Spor
Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda düzenlenen yarışlar tamamlandı

Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanında düzenlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Kupası ve TOHM Performans Değerlendirme Yarışları sona erdi.

Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanında düzenlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Kupası ve TOHM Performans Değerlendirme Yarışları sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kano Federasyonu iş birliğinde dün başlayan ve bugün tamamlanan organizasyona, 13 ilden 27 kulüp ve 187 sporcu katıldı.

Çeşitli parkurlarda kürek çeken sporcular, sporseverler tarafından büyük destek gördü.

Organizasyonu erkeklerde Bursa Büyükşehir Belediyespor birinci, Çarşamba Belediyespor ikinci, Adana Gençlik üçüncü, kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor birinci, Gündoğdu Su Sporları ikinci, Şanlıurfa Fırat Gençlik üçüncü sırada tamamladı.

Heyecanlı yarışların ardından dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını yapılan törenle aldı.

Törende konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, böylesine bir tesisi Ordu'ya kazandırdığı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Tezcan, "Herkes şahit olsun ki ilerleyen zamanda burası uluslararası su sporları platformu olacaktır. Burası spor turizmine önemli katkı sağlayacaktır. Böyle bir tesis başka yerde yok." ifadelerini kullandı.

Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda düzenlenen yarışlar tamamlandı

Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda düzenlenen yarışlar tamamlandı

Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda düzenlenen yarışlar tamamlandı

Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda düzenlenen yarışlar tamamlandı

AA / Eyüp Elevli - Spor Haberleri
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