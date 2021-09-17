Ordu Kano Park'ta dev organizasyon - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Durgun Sporları Merkezi ve Kamp Alanı, ilk sporcularını ağırlayarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Durgun Sporları Merkezi ve Kamp Alanı, ilk sporcularını ağırlayarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen yarışlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük emek vererek hayata geçirdiği Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı ilk sporcularını ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı tarafından verilen startla yarışlara başlandı. 13 ilden gelen 27 kulüp ile 187 sporcu çeşitli kulvarlarda kıyasıya rekabet etti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan yarışlara ilgi ise yoğun oldu.

"Sıfırdan bir tesis kurarak Ordu'muza, Türkiye'ye ve dünyaya hediye ettik"

Büyük bir organizasyona ev sahipliği Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda geleceğin şampiyonlarını yetiştirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Sıfırdan bir tesis kurarak burayı Ordu'muza, Türkiye'ye ve dünyaya hediye ettik. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Sıfırdan bir tesis kurarak burayı Ordu'muza, Türkiye'ye ve dünyaya hediye ettik. 13 ilden 27 kulübün 187 sporcusuyla bugün burada büyük bir rekabetle yarışlar düzenlendi. Bu örnek tesiste çok değişik sporlarda yapılacak. Aynı zamanda burası bir kamping sahası. Buradaki karavanlarla da çok güzel bir zenginliği hizmete sokuyoruz. Hem atletizm hem durgun su sporları burada yapılabilecek. Burada geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz. İnşallah Türkiye'mizden dünya şampiyonları da çıkarırlar diye ümit ediyorum. Tesisimizin resmi açılışını daha sonra yapacağız. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Donanımıyla bu parkur Türkiye'de tek"

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ortaya koyduğu vizyon ile bu tesisin hayata geçirildiğini ifade etti.

Federasyon Başkanı Kabakçı sözlerine şöyle devam etti:

"12 Temmuz 2019'da sayın bakanımızı ziyaret ettiğimizde Ordu'yu su sporlarıyla buluşturmak istediğini, yeni barbaroslar, Piri Reisler çıkartacağını söylemişti. Bizler de çok heyecanlanmıştık, Ordu'yu karış karış gezdik. Durgun su sporları için özellikle buranın çok uygun olduğunu bahsettik. Sayın bakanımızın ortaya koyduğu vizyonla bugün burada ilk yarışımızı gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada güzel bir katılım var. Ben tüm katılımcılar adına federasyonumuz adına, camiamız adına sayın bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Gelecek sene yapacağımız şampiyonalarda büyük bir katılım olacağını düşünüyorum. Bu parkur Türkiye'de tek olan bir parkur. Hem parkur hem kayıkhane hem sosyal donatı alanlarıyla Türkiye'de şu an da tek bir parkur. Şehrin içinde en ulaşabilir bir parkur." - ORDU

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

Ordu Kano Park'ta dev organizasyon

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Düm Tek Tek
Spor Arda Turan Okan Buruk Stefan Kuntz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu Kano Park'ta dev organizasyon - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:11:02. #1.12#