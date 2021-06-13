ORDU DOLUNUN VURDUĞU FINDIKTA YÜZDE 25 REKOLTE DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ORDU DOLUNUN VURDUĞU FINDIKTA YÜZDE 25 REKOLTE DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'da geçen hafta etkili olan fırtına ve dolu, fındık bahçelerinde zarara yol açtı.

ORDU'da geçen hafta etkili olan fırtına ve dolu, fındık bahçelerinde zarara yol açtı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Fındık rekoltesinde genelde yüzde 25'e varan bir düşüş görüleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ordu'da bu ayın ilk haftasında etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek kesimlerde dolu yağışına dönüştü. Altınordu, Ulubey, Kabadüz ve Gölköy ilçelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındık bahçelerinde zarar yol açtı. Dolu yağışı sonrası bazı fındık çotanakları dallarından koptu, fırtına ise dalların kırılmasına neden oldu. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları bahçelerde hasar tespiti yaptı.

'HATIRI SAYILIR ZARAR VAR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dolu yağan bölgelerde lokal zararların oluştuğunu belirten Akça, "Geçen hafta içerisinde hem AFAD yetkililerinin hem de ziraat odaları birliğinin yapmış olduğu uyarı sonucu bölgemizde sahil kesimlerde yağış yaşandı, yüksek kesimlerde bu yağış doluya dönüştü. Bu dolu sonucunda fındık bahçelerinde lokal olarak yağan bölgelerde hatırı sayılır bir zarar oluştu. Çünkü fındık çotanakları artık gelişti, büyüdü veya elle tutulur hale geldi. Dolu da bundan dolayı ürüne zarar verdi. Buralarda oluşan zararların tespitleri ziraat odalarımızın mühendisleri tarafından ve tarım il müdürlüğündeki yetkili arkadaşlarımız tarafından tespitleri yapıldı. Özellikle dolu vuran bölgelerde yapılan tespitlerde lokal olarak yüzde 50-60'lara varan hasarların oluştuğu görüldü" diye konuştu.

'REKOLTEDE YÜZDE 25'E VARAN DÜŞÜŞ'

Nisan ayında yaşanan zirai don afetinde ise 70 mahallede yüzde yüze varan hasarların meydana geldiğini kaydeden Akça, fındık rekoltesinde bu yıl yüzde 25'lere varan düşüş yaşanmasını beklediklerini söyledi. Akça, "Nisan ayı içerisinde bir zirai don gerçekleşti. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un 150-300 rakım arasında olan bahçelerde lokal olarak zarar oluştu. Buradaki zararda da Ordu olarak yaklaşık 9 ilçede 70 mahalleyi kapsayan alanda bir zarar oluştu. Buradaki zararlar da TARSİM yetkililerinin yapmış olduğu birebir çalışmalarda yüzde 50 ile yüzde yüze varan zararlar tespit edildi ve raporlarına yazdılar. Biz bu zararların fındık rekoltesinin genelinde yüzde 20-25 bir etki yapacağını düşünüyoruz. Çünkü zirai don yaşadığımız bölge fındık üretiminin yüksek olduğu bölgelerdi. Bundan dolayı da fındık rekoltesinin genelinde yüzde 20 ile 25'e varan bir düşüş görüleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

'ZARAR ETMEDEN FINDIĞIMIZI SATMAK İSTİYORUZ'

Fındık üreticisi Mert Şıhma ise, bahçesinde hasar olduğunu ifade ederek, "Don ve fırtınadan kaynaklı fındıklarımız hasar gördü. Yüzde 60 hasar kaybımız var. Bu nedenle fındık fiyatının yüksek olmasını bekliyoruz. Üretici olarak zarardayız şu anda. 35 liranın üzerinde bir fiyat düşünüyoruz. Çünkü fındıkta yanmalar, zararlar oluştu. Biz üreticiler zarar etmeden fındığımızı satmak istiyoruz" dedi.

ORDU DOLUNUN VURDUĞU FINDIKTA YÜZDE 25 REKOLTE DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR
ORDU DOLUNUN VURDUĞU FINDIKTA YÜZDE 25 REKOLTE DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR
ORDU DOLUNUN VURDUĞU FINDIKTA YÜZDE 25 REKOLTE DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR
ORDU DOLUNUN VURDUĞU FINDIKTA YÜZDE 25 REKOLTE DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Sedat Peker Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Metin Uca Hande Erçel Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ORDU DOLUNUN VURDUĞU FINDIKTA YÜZDE 25 REKOLTE DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 11:06:00. #1.14#

title