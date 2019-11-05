Ordu Devlet Hastanesinde başarılı operasyon

05.11.2019 12:52

Ordu'da, trafik kazasında sağ topuk bölgesinden yaralanan kişiye kendi dokularından topuk yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Musa Özkan'ın, 30 Mayıs 2019'da geçirdiği trafik kazası sonrası birtakım tedaviler aldığı ancak sağ topuk bölgesindeki yara ve doku defektinin yaklaşık 4 ay boyunca kapatılamadığı belirtildi.

Hastanın, bu sürede çalışamadığını, yürüyemediğini, günlük ve kişisel ihtiyaçlarını görürken zorlandığını belirttiği aktarılan açıklamada, Özkan'ın, Ordu Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniğine başvurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nuh Evin tarafından değerlendirilen hastaya mikro cerrahi işlem ile serbest doku nakli yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Evin, hastanın kasık bölgesinden damarlarıyla birlikte alınan dokunun, yeni yerine aktarıldıktan sonra mikroskop altında yapılan cerrahi işlemle ayak damarlarına bağlandığını ve dokunun başarılı şekilde yaşatıldığını vurguladı.

Operasyonun zorlu bir ameliyat olduğuna işaret eden Evin, cerrahi sonrası ikinci haftada yürümeye başlatılan hastanın birinci ayını doldurduğunu, artık tüm işlerini kolayca yapabildiğini anlattı.

Evin, mikro cerrahi işlemlerin hastanelerinde başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, son üç ay içerisinde dört mikro cerrahi serbest doku nakli ile 10'un üzerinde travma sonrası kopan parmak, el, ayak gibi uzuvların mikro cerrahi replantasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Kaynak: AA