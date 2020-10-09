Ordu'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar
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Ordu'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar

09.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:42
Ordu'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar

Ordu'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu Samsun'da yakalandı.

Ordu'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu'nun Ünye ilçesinden Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı A.A. ve M.B. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışma sonucu şüpheli iki şahıs Ünye dönüşünde Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araç içerisinde 2 kilo 699 gram esrar maddesi ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan A.A. ve M.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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