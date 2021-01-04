Son Dakika | Savaşın çocuklarına şefkat eli

Edinilen son dakika haberine göre - Savaşın çocuklarına şefkat eli Altınordu Belediyesi, Suriye'deki savaştan etkilenen çocuklara giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, Suriye'de yaşanan savaştan kaçan ve mağdur olan yetim çocuklara, çeşitli kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

- Savaşın çocuklarına şefkat eli

Altınordu Belediyesi, Suriye'deki savaştan etkilenen çocuklara giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, Suriye'de yaşanan savaştan kaçan ve mağdur olan yetim çocuklara, çeşitli kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Altınordu Belediyesi, Suriye'de 10 yıldır yaşanan iç savaştan en çok etkilenen yetim çocuklar ve diğer ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu Belediyesi'nin bot, mont, okul çantası ve kırtasiye seti ile çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımları, AFAD ve Türk Kızılay'ı iş birliği ile Suriye Türkmendağı bölgesinde ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan mülteci kampına ulaştırıldı. Altınordu Belediyesi'nin yürüttüğü yardım kampanyası, tampon bölgede yaşayan iç savaş mağdurlarına yeni yılın ilk günlerinde umut oldu.

"Dünyanın hiçbir yerinde çocukların üşümesini istemiyoruz"

Altınordulu vatandaşların yardım eli ile çantadan monta, kazaktan çoraba kadar yüzlerce ürünü yeni yılın ilk gününde iç savaş mağduru çocuklara ulaştırdıklarını söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının koordinesinde Suriyeli iç savaş mağduru ve yetim çocukları desteklemeyi sürdürerek onları sevindirmeye devam edeceğiz. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kamplarda yaşayanların ihtiyaçları artıyor. Kamplarda yaşayan çocukları kışın soğuğundan korumak için bir çalışma başlattık. Bu kapsamda son birkaç haftadır yüzlerce çocuğumuzun başta kışlık kıyafet ihtiyacını gidermek için ilçemizde hayırsever vatandaşlarımızla taşın altına elimizi koyduk. İnsani ihtiyaçlardan oluşan mont ve kazak gibi kışlık kıyafetleri, çanta ve kırtasiye malzemelerini, süt ve çikolatayı Suriye Türkmendağı ve Hatay Reyhanlı mülteci kampına gönderdik. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir çocuğun üşümesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Maalesef milyonlarca insan hala insani yardıma muhtaç durumda yaşam mücadelesi veriyor"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, her zaman mazlumun yanında olduğunu hatırlatan Başkan Tören, yardım kampanyalarının devam edeceğini ifade ederek, "Suriye'deki iç savaş 10. yılına girdi. Maalesef milyonlarca insan hala insani yardıma muhtaç durumda yaşam mücadelesi veriyor. Altınordu Belediyesi olarak devletimizin politikaları doğrultusunda bu süreçte savaş mağduru ve yetim çocuklarımız başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımız sayesinde en azından kamplarda yaşayan insanların özellikle çocukların kış dönemini bir nebze olsun sıcak geçirmesini sağlamış olacağız. Ülkemizin kadirşinas insanları ve Altınordulu hemşehrilerimiz her zaman muzlumun, muhtacın ve yetimin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasıyla hediyelerini alan ve mutlu olan çocuklar, kendilerini unutmayanlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU