Ordu'dan sağlık çalışanları için maske kampanyası Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve onlarla yakın temas halinde olan yardımcı personel ve hastaların kullanması için maske kampanyası başlatıldı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve onlarla yakın temas halinde olan yardımcı personel ve hastaların kullanması için maske kampanyası başlatıldı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi de tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler ve belediye başkanlarının seferber olduğu hatırlatıldı.

Bu hususta devletin ve milletin hizmetinde oldukları vurgulanan açıklamada, virüs odaklı salgınlarla mücadelede kişisel temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Gün, elimizi taşın altına koyma günüdür. Söz konusu olan canımızdır ve candan daha önemli hiçbir hazine yoktur." ifadesine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' diyerek sağlık çalışanlarımıza koşulsuz güvenmemiz gerektiği şiarını ortaya koymuştur. İşte bu şiardan aldığımız feyiz ve güçle tüm kalbimizle haykırıyoruz, bu kabusu da yeneceğiz. Bu kabusu birlikte, kader birliği yaparak, güç birliği yaparak yeneceğiz. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın özveri ve çabalarını bizler de ayakta, saygıyla alkışlıyoruz. Fedakar sağlık çalışanlarımız övgülerin en yücesini hak etmektedir. Allah hepsinden razı olsun, güç ve kuvvet versin."

Sağlık çalışanlarına her tür desteğin zaman kaybedilmeden sağlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası olarak sağlık çalışanları, onlarla yakın temas içinde çalışan yardımcı personel ile hastalar tarafından kullanılmak üzere maske tedariki kampanyası başlatma kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, söz konusu odaların üyeleri ile Ordu'daki tüm sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını, belediyelere kampanyaya davet çağrısı yapılarak "Alacağınız her bir maske canla başla çabalayan sağlık çalışanlarımızın sağlıklı nefes almalarına katkı sağlayacaktır. Sağlıkla nefes alabilmek için sağlıkçılarımıza nefes olalım. Haydi Ordu, sesimize ses ver, bir maske de sen alarak sağlık çalışanlarımıza nefes ol." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA