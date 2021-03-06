Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi

06.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:25
Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi

ORDU Büyükşehir Belediyesi, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevap olarak, kentteki LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıttı.

ORDU Büyükşehir Belediyesi, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevap olarak, kentteki LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıttı.

ABD'nin New York eyaletinde 'Silenced Turkey' imzasıyla 'Stop Erdoğan' ilanı yayınlanması yurt genelinden tepkilere neden oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kentte bulunan LED ekranlara 'Stop Erdoğan' ifadesine yanıt olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtılması talimatı verdi. Talimat üzerine il genelinde bulunan tüm LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıtıldı. Paylaşılan görsel, kısa sürede sosyal medyada takipçilerden büyük ilgi gördü.


Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi
Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Caner Erkin Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:26:30. #1.16#
title