Ordu'dan İdlib'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

10.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:18

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Fatsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, Türk Kızılay ilçe şubesi ve İnsanı Yardım Vakfı (İHH) ilçe temsilciliği ve Damla Derneği organizesinde yiyecek, kıyafet, su, ayakkabı ve yakacaktan oluşan yardım malzemesi hazırlandı.

15 Temmuz Özgürlük Meydanında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, İdlib'de yaşanan katliamı, zulmü üzülerek televizyondan takip ettiklerini belirtti.

İlçede el ele vererek bir kampanya gerçekleştirildiğini anlatan Yaran, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık ise Fatsa'lıların gönüllerinden kopanla destek olduğunu vurgulayarak, İdlib'te yaşananların en kısa zamanda bitmesini temenni etti.

İHH'nın ilçe temsilcisi Mahmut Yıldırım da insani yardımlarının her zaman devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 4 tır, dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA