Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi'
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Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi'

12.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:49

Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi' Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Hatay'da terör örgütü tarafından yakılan ormanların yaralarını sarmak için 5 bin adet fidan göndereceklerini açıkladı.

Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi'

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Hatay'da terör örgütü tarafından yakılan ormanların yaralarını sarmak için 5 bin adet fidan göndereceklerini açıkladı.

Hatay'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili Ordu Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında bir açıklamada bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yangınların tüm ülkede üzüntüyle karşılandığını söyledi.

Başkan Güler, "Ordu'dan Hatay'a 5 bin fidan gönderiyoruz. Gönderdiğimiz fidanlar orada yanan ağaçların yerini belki dolduramaz ancak Hatay halkının yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu fidanları Karadeniz'den Hatay'a 'Sevgi Buketi' adıyla gönderiyoruz" dedi.

Hatay'da meydana gelen yangınların normal yangınlar olmadığını, bu yangınların arkasında hain terör örgütlerinin olduğunu gayet iyi bildiklerini kaydeden Güler, "Bu yangınlar terör örgütünün kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu" diye konuştu.

Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi'
Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi'
Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi'
Ordu'dan, Hatay'a 'sevgi buketi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK

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