Ordu'dan depremzedeler için yardım kampanyası

13.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:50

Ordu Valiliğince 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak, depremzedelere destek amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Seddar Yavuz'un imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlara yazı gönderildiği belirtildi.

Vali Yavuz, depremzede vatandaşlara destek olabilmek, yaralarını sarmak ve içinde bulundukları bu sancılı dönemi en hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla Ordu Valiliği tarafından il genelinde Elazığ depremi için yardım kampanyasının başlatıldığını ifade ederek, Ordu'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek oda ve birlikleri ile yerel basının bir insanlık görevi olan yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancının tam olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: AA