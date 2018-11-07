Ordu'dan Almanya'ya 150 Ton Bal

Ordu'da 10 milyon euroya kurulan ve baldaki en küçük kalıntıyı dahi tespit eden tesiste analiz edilen 150 ton bal, ilk kez yurt dışına ihraç ediliyor.

Dünya bal üretiminde Çin'in ardından ikinci sırada bulunan Türkiye'de sahte bal olayı, Ordu'daki tesis ile tarih oluyor. Türkiye'nin en çok bal üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da kurulan analiz laboratuvarı ve paketleme tesisinde balda en küçük kalıntı dahi tespit ediliyor. Kalıntı tespit edilen bal kesinlikle piyasaya sürülmüyor.

Ordu'da Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından desteklenen ve 10 milyon euro harcanarak kurulan ve 5 bin metrekarelik kapalı alan sahip bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarından ilk defa yurt dışına bal ihracatı gerçekleşiyor. Almanya ile yapılan 300 tonluk bal ihracatı anlaşmasının ilk etabı olan 150 tonluk bal, tırlara yükleniyor.

"Amaç bin 500 ton"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve BALMER Karadeniz Arı Ürünleri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, ihracatın 150 tonla başladığını ancak ilerleyen zamanda bu rakamın artacağına dikkat çekti. Çiftçi, "İlk balımızı Almanya'ya gönderiyoruz, bunun devamı gelecek. 3-4 tane daha firmayla anlaşmalarımız var. Balımız ihracata gitmeden hak ettiği değeri bulmayacağına inandığımız için, bu yönde çalışmalarımız vardı. İnşallah bunun da devamı gelecek. Bu sene başlangıç olarak 150 ton civarında ihracat olacak ama önümüzdeki yıllarda amacımız bunun bin 500 tona çıkartmak" dedi.

"2 milyon TL'lik para ülkeye girecek"

Çiftçi ayrıca, Ordulu arıcıların Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde en kaliteli balı üretmek için çabaladıklarını belirterek, balın hak ettiği değeri bulması için ihracatın önemli olduğunu aktardı. Bal ihracatı ile Türkiye'ye ve Ordu'ya döviz girişi olacağını ifade eden Çiftçi, "Bugün 150 ton balın değerine bakıldığı zaman yaklaşık 2 milyon TL parayı bizler birlik olarak ülkemize kazandırmış olacağız. BALMER A.Ş.'de şu anda bizim bütün ballarımızın analizleri yapılıyor, inşallah bundan sonrası daha da iyi olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Arı yetiştirenlerden Coşkun Turan, yaklaşık 26 yıldır arıcılıkla uğraştığını ve yıllardır bu ihracatı arzu ettiklerini belirtti. Turan, bu sayede Ordu balının hak ettiği değere ulaşacağına inandıklarını da kaydetti.

Selami Çaylak isimli arı yetiştiricisi ise kurulan tesisin faydalı olduğunu ifade ederek ihracatın hayırlı olmasını temenni etti.

"Balların analizlerinin doğru çıkması sonucu ihracatımızı gerçekleştiriyoruz"

BALMER A.Ş. Üretim Müdürü Öykü Şelale Dilaver, BALMER A.Ş.'de analiz edilen ballarda en küçük olumsuzluğun dahi kabul edilmediğini belirterek, "Burada şu anda ihracatımızı gerçekleştiriyoruz, bu ilk ihracatımız. İlk balımız buraya geldiğinde yaklaşık bin 300 petekli baldan numuneleri alıyoruz. Homojen bir karışım elde ettikten sonra laboratuvarımız bunun analizlerini yapıyor. Analizlerimizde antibiyotik ve diğer katkı maddeleri var mı diye bakılıyor. Yaklaşık 400'e yakın parametreler sonucunda herhangi bir olumsuzluk olduğunda biz bu balları kabul etmiyoruz. Bu balların analizlerinin doğru çıkması ve onaylanması sonucunda şu an ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Ballarımız bütün analizlerden geçiriliyor" diyerek, balların gönül rahatlığı ile tüketilebileceğine dikkat çekti. - ORDU