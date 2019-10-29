Ordu'dan ABD'ye banyo mobilyası ihracatı

29.10.2019 19:04

Ordu'da üretilen banyo mobilyaları ABD'ye ihraç edilmeye başlandı.

Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 11 bin metrekare alana kurulu bir firma tarafından, ABD'ye gönderilecek banyo mobilyasının ilk bölümü için işletme sahasında tören düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, Ordu'dan ABD'ye ihracat gerçekleştirilmesini önemsediklerini belirterek, "Son dönemde mobilya sektörü ve türevlerinde çok ciddi bir artış var. Ordu da bu anlamda iyi gidiyor." dedi.

İhracatı gerçekleştiren firma sahiplerini tebrik eden Yavuz, ihracat rakamlarının gelecek dönemde çok daha artmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Amerika gibi teknolojinin zirvesi bir ülkeye Ordu'dan ürün ihraç edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu gelişmenin, "düşünen, üreten ve çalışan Ordu" sloganına uygun olduğunu vurgulayan Güler, "Üretim bizim baş tacımız. Bununla ilgi altyapıyı süratle gerçekleştiriyoruz. Şu anda 10'a yakın projeyi tabiri caizse namluya sürdük ve bunları teker teker gerçekleştireceğiz. Üretim ve ihracat bizim temel konumuz." diye konuştu.

Firma sahiplerinden Ogün Sönmez de 40 yıldır faaliyette olan firmalarının ilk ihracatını yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 120 kişinin istihdam edildiği firmanın üretim tesislerini gezen protokol üyeleri, 210 parça ürünün yüklendiği aracı uğurladı.

Firmanın her ay bin parça banyo mobilyasını ABD'ye göndereceği kaydedildi.

Törene, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek, firma sahiplerinden Olgun Sönmez ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA