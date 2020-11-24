Ordu'dan 32 ülkeye seramik sağlık gereçleri ihracatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Ordu'dan 32 ülkeye seramik sağlık gereçleri ihracatı

24.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:45
Ordu'dan 32 ülkeye seramik sağlık gereçleri ihracatı

Ordu'da 300 kişinin çalıştığı fabrikada üretilen lavabo ve klozet gibi seramik sağlık gereçleri pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Ordu'da 300 kişinin çalıştığı fabrikada üretilen lavabo ve klozet gibi seramik sağlık gereçleri pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Yaklaşık 30 yıl önce Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde aile şirketi olarak kurulan firma, bir süre sonra Altınordu ilçesindeki Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet göstermeye başladı.

23 dönüm üzerinde hizmet veren firmaya ait fabrikada işçi sayısı artırılarak ihracata yönelindi.

Banyo ve tuvaletlerde kullanılan yaklaşık 100 çeşit seramik sağlık gerecinin üretildiği fabrikadan yılda 700 bin parça ürün ihraç ediliyor.

Turan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990 yılında aile şirketi olarak kurulan firmanın sürekli olarak kendisini geliştirdiğini söyledi.

Hem satış hem üretim hem de kalitede kendilerini geliştirerek Avrupa'da en zor ürün beğenen ülkelere satış yapmayı başardıklarını belirten Çakmak, "Bu ülkelerin başında Fransa, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Rusya, Yunanistan, Ukrayna, Fas ve Türkmenistan geliyor. Bunun yanı sıra Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Fas ve Cezayir'in de aralarında bulunduğu 32 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Çakmak, firmada 100 çeşit ürün imal edildiğini ve bu ürünlerin talebe göre pazara sunulduğunu ifade ederek, geçen yıl 3 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, bu yıl dış satım tutarının 4 milyon dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedarik ve sevkiyatta sıkıntılar yaşandığına işaret eden Çakmak, sorunların kısa sürede aşılmasını umduklarını dile getirdi.

Salgın sürecinin sona ermesinin ardından ihracat hedefini daha yukarılara taşımayı, buna paralel olarak istihdamı artırmayı istediklerini anlatan Çakmak, firma olarak ülke ekonomisine yıllık katkılarının 60 milyon lirayı geçtiğini ve bunun gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Çakmak, fabrikada üretilen lavabo ve klozet çeşitlerinin uzman ekiplerce çok farklı testlere tabi tutulduğunu ve testlerden başarıyla geçen ürünlerin pazara sunulduğunu, kaliteden asla ödün vermediklerini dile getirdi.

Çakmak, arazi sorunlarının aşılması durumunda fabrikayı daha da büyütmek istediklerini kaydetti.

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek de kentten böyle bir ihracat yapıldığı için çok mutlu olduklarını belirterek, bu başarıyı sağlayan Turan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Çakmak'a ve tüm ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

İlgili Haberler

Aydın'dan 45 günde 83 ülkeye 70,22 milyon liralık incir ihracatı yapıldı
Aydın'dan 45 günde 83 ülkeye 70,22 milyon liralık incir ihracatı yapıldı
Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye
Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye
Hazırgiyim ihracatı zirveye abone oldu
Hazırgiyim ihracatı zirveye abone oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Bülent Turan Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Kutsi Alişan Demet Akbağ
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Cenk Tosun Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'dan 32 ülkeye seramik sağlık gereçleri ihracatı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 12:08:38. #1.15#
title