Ordu'dan 3 il ve Kıbrıs'a uçak seferi talebi
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Ordu'dan 3 il ve Kıbrıs'a uçak seferi talebi

Ordu'da bazı meslek kuruluşları, İzmir, Antalya, Adana ve Kıbrıs'a karşılıklı uçak seferi talebinde bulundu.

Ordu'dan 3 il ve Kıbrıs'a uçak seferi talebi
15.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:05

Ordu'da bazı meslek kuruluşları, İzmir, Antalya, Adana ve Kıbrıs'a karşılıklı uçak seferi talebinde bulundu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasından (OTSO) yapılan yazılı açıklamada, OTSO öncülüğünde Ordu Ticaret Borsası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odaları, Ordu Barosu, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ünye ve Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının, THY, Sun Express ve Pegasus hava yolu şirketlerinden Ordu-Giresun Havalimanından İzmir, Antalya, Adana ve Kıbrıs'a karşılıklı tarifeli direkt uçak seferi talebinde bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili hazırlanan talep yazısının paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu-Giresun Havalimanı 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılmıştır. Havalimanında ICAO standartlarına uygun 3 bin metre x 45 metre ebatlarında 1 pist ve 5 uçak park yeri bulunmaktadır. Havalimanı terminal kapasitesi yıllık 2 milyon yolcu kapasitelidir. Ancak havalimanından sadece İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı iç hat tarifeli uçak seferleri yapıldığından bu durum havalimanının atıl kalmasına, tam kapasite ile çalışamamasına neden olmaktadır. Havalimanı 2019 yılında 1 milyon 60 bin 265 yolcuya hizmet vermiştir."

Açıklamada, havalimanının hitap ettiği Ordu ve Giresun'un toplam nüfusunun 2 katından daha fazla vatandaşın şehir dışında yaşadığı vurgulanarak, son yıllarda Karadeniz Bölgesine artan turizm talebi nedeniyle havalimanı yolcu sayısında artışlar yaşandığı kaydedildi.

Her iki ildeki iş insanları, serbest meslek yapanlar ile vatandaşların, özellikle İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli iç hat seferler talep ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem bu taleplerin karşılanabilmesi hem de ülkemizdeki turizmin gelişmesinin sağlanması açısından Ordu-Giresun Havalimanından haftanın 3 günü İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli sefer planlanması, bu seferlerin tarife dönemi öncesinde duyurusunun yapılarak satışa açılması, tek bir sezon rakamına bakılmaksızın seferlerde ısrarcı olunması talebimiz bulunmaktadır. Ayrıca hava muhalefeti, özellikle sis nedeniyle iptal edilen seferler havaalanını kullanan insanları mağdur ettiği gibi ekonomik açıdan da büyük külfete neden olmaktadır. Bu sorunların da giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki talebimiz, bilgi ve dikkatinize sunulur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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