Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı
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Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı

15.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:29
Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı

Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı ORDU'nun Fatsa ilçesinde dün akşam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren kişinin, DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç...

Ordu'daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı

 

ORDU'nun Fatsa ilçesinde dün akşam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren kişinin, DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç (42) olduğu belirlendi. 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. 06 M 2828 plakalı spor otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

ESKİ VEKİLİN OĞLU ÇIKTIKazada yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edildi. Ölen kişinin DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç olduğu belirlendi. 

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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