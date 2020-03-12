Ordu'daki yeni stadın eksikleri için ihale yapılacak AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu ilçesinde inşa edilen 20 bin kapasiteli yeni stat inşaatının kalan 40 milyon liralık kısmının ihalesinin 5 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu ilçesinde inşa edilen 20 bin kapasiteli yeni stat inşaatının kalan 40 milyon liralık kısmının ihalesinin 5 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Tomakin, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar 150 milyon harcanan stadyumda 8 ferdi spor antrenman salonu, 12 derslikli spor lisesi ve 40 kişilik öğrenci pansiyonunun yanı sıra günlük bin gencin faydalanacağı devasa bir spor kompleksi olduğunu belirtti.

Ankara'daki bir toplantıda konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakan yardımcılarına bilgi verdiğini aktaran Tomakin, stadın ikmal ihalesi için çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, ışıklandırma, skorboard, spor lisesi sınıfı ve 40 kişilik pansiyon yapımı, elektronik aksamlarının tamamlanması, bireysel spor salonlarının bölünmesi ve iki yeni spor salonu yapılması işinin kaldığını, Ordu halkının bir an önce stadın bitirilerek faaliyete geçmesini beklediğini bildirdiğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da statla ilgili sorun ve eksikliklerle ilgili bakan yardımcılarına ilgilenilmesi talimatını verdiğini belirten Tomakin, "Bakan yardımcıları toplantıya verilen aradan sonra Ordu Stadyumunun geriye kalan 40 milyon liralık kısmının ihalesinin 5 Nisan'da yapılacağı müjdesini vererek, eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanarak faaliyete alınacağını ifade ettiler." ifadesini kullandı.

Tomakin, ilgilerinden dolayı Kurtulmuş ve bakan yardımcılarına teşekkür etti.

Kaynak: AA