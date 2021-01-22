Ordu'daki yayla evleri komandolar tarafından kontrol ediliyor
22.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:06
Ordu'nun yaylalarında jandarma komandoları, terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Ordu'nun yaylalarında jandarma komandoları, terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ordu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli jandarma komandolarımız, terör örgütü mensuplarının konaklama/barınma ihtimaline karşı yayla evlerinin kontrolünü gerçekleştirdiler." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli