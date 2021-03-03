Ordu'daki yapı malzemeleri laboratuvarında 5 bin 126 deney çalışması yapıldı
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Ordu'daki yapı malzemeleri laboratuvarında 5 bin 126 deney çalışması yapıldı

03.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:43
Ordu'daki yapı malzemeleri laboratuvarında 5 bin 126 deney çalışması yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan yapı malzemeleri laboratuvarında 5 bin 126 deney çalışmasına imza atıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan yapı malzemeleri laboratuvarında 5 bin 126 deney çalışmasına imza atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte 2018 yılında faaliyete geçen laboratuvar, kullanılan malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kuruldu.

Laboratuvar, hem kurum içi hem de kurum dışı taleplere cevap veriyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından kullanılan her türlü asfalt, beton, parke, toprak ve PMT malzemelerinin kalite testinin gerçekleştirilebildiği laboratuvar, teknik şartnameye uygun iş üretilmesini sağlıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Efirli yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren laboratuvarda, 2018 yılından bu yana 3 bin 599 kurum dışı, 1527'si kurum içi olmak üzere toplamda 5 bin 126 deney gerçekleştirildi. Laboratuvar sayesinde imalatların daha kaliteli ve uzun ömürlü olması sağlandı.

Laboratuvarda altyapı ve üst yapı işlerinde kullanılan malzemelerin teknik özellikleri ve kaliteleri bilimsel olarak ölçüldü. Termoplastik malzemeler kontrollü, güvenli ve kaliteli malzemelerden seçilebildi. Altyapı ve üst yapı çalışmalarında standartlar yükseltildi, olası kamu zararlarının da önüne geçildi.

Sahip olduğu deney kapasitesiyle bölgedeki en kapsamlı deney laboratuvarından biri olarak gösterilen yapı malzemeleri laboratuvarı, demirden çimentoya, betondan plastik ürünlere, taştan asfalta kadar birçok malzemeyi test edebiliyor. Bu bölümlerde yaklaşık 150 farklı konuda deney yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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