Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:42
Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığınca ilçesinde bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde, ruhsatsız av tüfeği, 66 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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