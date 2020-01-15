Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

15.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:42

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Perşembe ilçesinde bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde, ruhsatsız av tüfeği, 66 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA