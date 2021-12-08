Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Fatsa ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda, 300 gram kubar esrar ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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