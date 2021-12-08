Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Fatsa ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda, 300 gram kubar esrar ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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