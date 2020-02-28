Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

28.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:14

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede ikamet eden 4 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 195 gram kubar esrar, 8 kenevir tohumu, el yapımı ruhsatsız ve dolma tabanca ile kuru sıkı tabanca, 24 fişek, iki şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 3'ü adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA