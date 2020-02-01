Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
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Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

01.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 00:00
Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

'nun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatsa ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları Fatsa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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