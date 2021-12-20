Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ünye ve Altınordu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Ünye'de 3, Altınordu ilçesinde ise 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 46 gram esrar ile 433 uyarıcı hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, Ordu ve Ünye Adliyelerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title