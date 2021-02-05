Ordu'daki Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Ordu'da yelken ve kano sporcuları, Topçam Baraj Gölü'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Ordu'da yelken ve kano sporcuları, Topçam Baraj Gölü'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla başlatılan "Yelken ve Kano Eğitimi Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri, kıyı şeridindeki ilçelerin ardından yüksek kesimli ilçelerde de antrenman yapmaya başladı. Sporcular, bu kez antrenmanlarını Melet Irmağı üzerinde kurulu Topçam Baraj Gölü'nde gerçekleştirdi.

Gölün doğal güzellikleriyle buluşan yelken ve kanolar görsel bir şölen sunarken, yöre sakinleri de antrenmanları ilgiyle izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli