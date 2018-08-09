Ordu'daki Selden İlk Acı Haber Geldi

Ordu'daki Selden İlk Acı Haber Geldi

Ordu’nun İkizce ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelanda kaybolan kişi hayatını kaybetti.

Ordu'daki Selden İlk Acı Haber Geldi

Ordu'nun İkizce ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelanda kaybolan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Aşağı Seğmenli Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Şiddetli yağmurdan dolayı yol çöktü. Yolda bulunan 56 yaşındaki Bayram Sekmen, sel sularıyla birlikte çöken toprağa kapıldı. Kaybolan Bayram Sekmen'i bulmak için yöre sakinleri yetkililerden yardım istedi. Mahalleye ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, Bayram Sekmen'i bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonrasından Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı. - ORDU

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