Ordu'daki Selde 809 Ton Fındık, 17 Bin Civciv Zarar Gördü

Ordu'da 8-9-10 Ağustos 2018 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar, sel, su baskını olaylarında 809 ton fındığın zarar gördüğü belirlendi. Ayrıca 17 bin civciv, 328 arılı kovan, 5 sığır ve 480 kanatlı hayvan ve 750 alabalık telef oldu.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde oluşan 48 kişilik ekibin oluşturduğu 'Tarımsal Hasar Tespit Komisyonu' tespitlerini tamamladı.

809 TON FINDIK ZARAR GÖRDÜ

Komisyon üyelerinin Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı, İkizce, Çamaş, Akkuş ve Kumru ilçelerinin 140 mahallesinde, 4 bin 426 çiftçiye ait 43 bin 476 dekar alanda yapılan incelemede 809 ton fındık ürününün zarar gördüğü belirlendi.

BİNLERCE HAYVAN TELEF OLDU

Komisyon tespit çalışmalarında ayrıca Çaybaşı ilçesinde 17 bin civciv, Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde 328 arılı kovan, Ünye ilçesinde 5 sığır ve 480 kanatlı hayvan, Çaybaşı ilçesinde 750 alabalığın telef olduğu belirlendi.

VATANDAŞLARIN ZARARLARI KARŞILANIYOR

Öte yandan AFAD tarafından evlerini su basan ve eşyaları zarar gören 68 konutun tespit edildiği, bunlardan 48 konut sahibine eşyalarının zarar görmesi nedeniyle 79 bin TL ödeme yapıldığı, 20 konut sahibine ise evraklarını tamamlamaları üzerine hasar ödemesi yapılacağını kaydedildi.