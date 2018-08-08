Ordu'daki Sel Felaketi

Ordu'daki Sel Felaketi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

Ordu'daki Sel Felaketi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

MHP Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Yılmaz'dan Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Bahçeli'nin Yılmaz'a, geçmiş olsun dileklerini ileterek, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

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