Ordu'daki Sel
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen selde yıkılan, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen selde yıkılan, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla köprünün yıkılan beton bloklarını ve korkulukları bulunduğu yerden kaldırma işlemini sürdürüyor.
Ayrıca bölgede biriken moloz yığınları da kamyonlara yüklenerek bu alandan uzaklaştırılıyor.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Ordu güzergahında ulaşım, yıkılan köprüdeki çalışmalar dolayısıyla tek şeritten sağlanıyor.
İlçe sakinlerinden bazıları, selle birlikte denize sürüklenen ve kıyıda biriken ağaç parçalarını toplamaya devam ediyor.
Kaya, bölgede inceleme yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, köprünün bulunduğu alanda inceleme yaptı.
Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Kaya'ya AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk eşlik etti.
Kaya, çalışma yapan ekiplere işlerinde kolaylık diledi.