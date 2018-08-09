Ordu'daki Sel
Karadeniz Sahil Yolunun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve Ünye ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar başladı.
Karadeniz Sahil Yolunun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve Ünye ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar başladı.
Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince, köprü korkuluklarını kesme ve beton yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi ekipleri, ilçede hasar gören bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.