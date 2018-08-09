Ordu'daki Sel

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Görüntülerde görüldüğü gibi üreticimizin zor imkanlarla toplayıp harmanladığı fındığı denize dolmuş durumda. İnşallah devletimiz milletimizin, çiftçimizin yanında olacak ve bu yaralar sarılacak." ifadesini kullandı.

Soydan, yazılı açıklamasında, Ordu'nun Fatsa, Ünye, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan sel sonrası bazı üreticilerin ürünlerinin suya kapılıp denize gittiğini belirti.

Selden mağdur olan üreticilerin en kısa sürede mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışılacağını vurgulayan Soydan, şunları kaydetti:

"Devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını saracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet büyüklerimiz yaraların sarılacağının, tüm zararların karşılanacağının mesajını verdiler. Fındık üreticisi çiftçi kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de o bölgede olacağız. Üreticimiz bu doğal afetten dolayı bir kez daha mağdur olmuştur. Görüntülerde görüldüğü gibi üreticimizin zor imkanlarla toplayıp harmanladığı fındığı denize dolmuş durumda. İnşallah devletimiz milletimizin, çiftçimizin yanında olacak ve bu yaralar sarılacak."

Soydan, TZOB olarak mağdur fındık üreticilerinin banka borçlarının ertelenmesi için girişimde bulunacaklarını da bildirdi.