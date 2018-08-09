Ordu'daki Sel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'daki sele ilişkin, "Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız." dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde selden hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerekse kendisinin ve ilgili bakanların sel afeti başladığı andan itibaren konuyu yakından takip ettiğini belirten Oktay, "Böyle bir şey keşke olmasaydı. Olmamasını arzu ettiğimiz bir olay ama çok yoğun bir yağış var." ifadelerini kullandı.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Seddar Yavuz ile konuya ilişkin değerlendirmede bulunduklarını anlatarak, yağışın Ünye başta olma üzere Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerini etkilediğini vurguladı.

Son yılların en şiddetli yağışının meydana geldiğine ve şu anda da tekrar sağanağın başladığına dikkati çeken Oktay, Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışın bugün öğleye kadar aralıklarla devam edeceğini aktardı.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Kapasitenin çok üzerinde yağış olması kaynaklı bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldıkları yerden kurtarılmış durumda. Yine tekstil fabrikasında 165 çalışanımız vardı. İlgili birimlerimizin, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, Valiliğimiz, AFAD, 112 Acil başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimizin canla başla çalışmasıyla bu arkadaşlarımız tahliye edilmiş durumda. Yine mevsimlik işçilerimiz vardı. Aynı şekilde onlarla ilgili de her türlü tahliye işlemleri tamamlandı. Tüm bu olaylar içerisinde bizi sevindiren olay herhangi bir can kaybımızın olmaması."

Yaralı iki kişinin şu anda ameliyatta olduğunu söyleyen Oktay, sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için acil şifalar diledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakinen takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Valilikte ön hasar çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğüne değinerek, şöyle konuştu:

"Gerek ev ve iş yerleriyle ilgili gerekse de fındık üreticilerimizin de gördüğümüz kadarıyla hasarı büyük. Hasar çalışmaları tamamlanacak, tamamlanmadan bu aşamada bir açıklama yapmamız uygun olmaz ama selden, afetten zarar gören bütün Ordu'daki, Ordu'nun farklı ilçelerinde Ünye başta olmak üzere vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız. Şu ana kadar da zaten ilk andan itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakinen takip ediyorlar. Kendisi zaten hepimizi de talimatlandırmış durumdalar. Hiçbir vatandaşımız açta açıkta herhangi bir şekilde herhangi bir şeye ihtiyacı olacak şekilde kalmayacak."

Ufak tefek heyelanların olduğu bazı köy yollarında çalışmaların sürdüğünü anlatan Oktay, bütün köylerle de iletişim halinde oldukları bilgisini verdi.

Oktay, kimsenin şu an itibarıyla bir ihtiyacının kalmadığının yetkililer tarafından kendilerine bildirildiğini aktararak, herhangi bir yerde şu veya bu sebeple ihtiyacı bulunan varsa Valilik ya da güvenlik güçleri aracılığıyla kendilerine ulaşmalarını istedi.

Türk Kızılayının da gerekli yerlerde tüm vatandaşları misafir ettiğini, ayrıca sahil yolu üzerindeki köprünün tek yöne ulaşıma açık olduğunu kaydeden Oktay, diğer yönde de temizlemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Oktay, aynı bölgede hasarlı olan üç köprüde de gerekli çalışmaların yerine getirildiğine dikkati çekerek, ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

"Şu anda herkese ulaşılmış durumda"

Gerekirse çalışmaları sabaha kadar sürdüreceklerine işaret eden Oktay, "Buradan tüm Ordulu, özellikle Ünye'deki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; şu anda yağmur şiddetli olarak devam ediyor. Yarın (bugün) öğlene kadar da belirli aralıklarla yağışın devam edeceğini bekliyoruz meteorolojinin verdiği bilgiye göre. Dolayısıyla herkesin yine tedbirli olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, ilgili tüm bakanlıkların Valilik koordinesinde teyakkuz halinde olduğunu ifade ederek, "Yine biz burada sabaha kadar ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde olacağız. Herhangi bir şey olursa da anında müdahale etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara tekrar "geçmiş olsun" dileklerini ileten Oktay, en kısa zamanda bu yaraları saracaklarını söyledi.

Oktay, bir gazetecinin, "Mevsimlik tarım işçilerinin tamamına ulaşıldı mı?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Şu an itibarıyla bizdeki bilgiler evet, tamamına ulaşılmış durumda. Biraz önce onun için ifade ettim, bizdeki bilgilerde tamamına ulaşılmış durumdadır. Olası farklı bir şey olursa da tüm kanallarımız, tüm birimlerimiz açık. Anında ulaşılabilecek durumdayız ama şu anda herkese ulaşılmış durumda."